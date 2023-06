« Nager sur la terre » : ateliers cyanotypes avec Olivier Marchesi et Yutaka Takei Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle Catégories d’Évènement: Essonne

Villiers-le-Bâcle « Nager sur la terre » : ateliers cyanotypes avec Olivier Marchesi et Yutaka Takei Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle, 1 juillet 2023, Villiers-le-Bâcle. « Nager sur la terre » : ateliers cyanotypes avec Olivier Marchesi et Yutaka Takei 1 et 2 juillet Maison-atelier Foujita Gratuit. Inscription sur place, dans la limite des places disponibles A l’occasion du lancement de l’exposition Nager sur la terre, Olivier Marchesi proposera, en lien avec Yutaka Takei, des ateliers de cyanotypes. Initiez-vous à ce procédé de photographie par le soleil qui permet de capter le mouvement. En raison de l’affluence, les inscriptions seront limitées à 1 personne par famille ou groupe. Merci de votre compréhension Maison-atelier Foujita 7 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle 91190 Essonne Île-de-France Gare de Gif-sur-Yvette + bus 10 Gare de Massy Palaiseau + bus 91 06 A, 91 10, ou 91 06 B Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T16:00:00+02:00

