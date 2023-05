Ateliers chorégraphiques : Nager sur la terre Maison-atelier Foujita, 1 juillet 2023, .

Ateliers chorégraphiques : Nager sur la terre 1 – 23 juillet Maison-atelier Foujita Gratuit. Inscription sur place dans la limite des places disponibles.

Et si vous (re)découvriez votre corps autrement ? Le corps et ses mouvements sont le fil directeur des recherches artistiques du chorégraphe Yutaka Takei depuis de nombreuses années. À travers des ateliers participatifs, Yutaka Takei vous invitera à danser et vous libérer au rythme de musiques franco-japonaises

Maison-atelier Foujita 7 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle 91190 Essonne Île-de-France Gare de Gif-sur-Yvette + bus 10 Gare de Massy Palaiseau + bus 91 06 A, 91 10, ou 91 06 B

Danse Corps

© Yutaka Takei