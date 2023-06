Préparez votre pique-nique à la japonaise Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle, 1 juillet 2023, Villiers-le-Bâcle.

Préparez votre pique-nique à la japonaise 1 et 2 juillet Maison-atelier Foujita Inscription sur place, dans la limite des places disponibles

L’été est la saison idéale pour les pique-niques. Connaissez-vous les Sando, ces sandwichs japonais à la mode à Tokyo ou Osaka ? Sando salé et sando sucré, il y en aura pour tous les goûts dans votre panier repas !

3 sessions d’une heure à 13h30, 15h et 16h30. En raison de l’affluence, les inscriptions seront limitées à 1 personne par famille/groupe. Merci pour votre compréhension.

Maison-atelier Foujita 7-9 route de Gif-sur-Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T13:30:00+02:00 – 2023-07-01T14:30:00+02:00

2023-07-02T16:30:00+02:00 – 2023-07-02T17:30:00+02:00

