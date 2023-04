Murder party : « Mystères à la maison Foujita » Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle Catégories d’Évènement: Essonne

Murder party : « Mystères à la maison Foujita » Maison-atelier Foujita, 3 juin 2023, Villiers-le-Bâcle. Murder party : « Mystères à la maison Foujita » Samedi 3 juin, 15h00 Maison-atelier Foujita Gratuit, sur réservation préalable. Plus d’informations à venir. En ce 1er juin 2023, Romain Lavigne, spécialiste de l’œuvre de Léonard Foujita, est chargé d’effectuer une expertise d’un tableau important de l’artiste dans le cadre d’une exposition à venir. Rien ne laissait supposer qu’à l’issue de la réunion préparatoire à la maison-atelier de l’artiste, on retrouverait Romain Lavigne mort dans le salon.

Jalousie ?

Convoitise ?

Rivalité professionnelle ?

Qui pouvait lui en vouloir à ce point ? Scénario conçu par Mortelle Soirée exclusivement pour la Maison-atelier Foujita Maison-atelier Foujita 7-9 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle 91190 Essonne Île-de-France Dernier atelier du peintre Foujita, cette petite maison rurale qui surplombe la vallée de la Mérantaise est restée en l’état depuis la mort du peintre en 1968. C’est un lieu de mémoire exceptionnel qui permet de découvrir l’univers intime d’un des peintres les plus célèbres de l’École de Paris. Parking gratuit. Depuis le Pont de Sèvres, RN 118, direction Bordeaux, sortie Saclay, puis route départementale 36, direction Châteaufort / Saint-Quentin-en-Yvelines / Villiers le Bâcle. Depuis Porte d’Orléans, autoroute A6, puis A10 direction Bordeaux, sortie Versailles, direction Saclay, route départementale 36. RER B direction Saint Rémy les Chevreuse. Station Massy-Palaiseau. puis Bus 91-06, 1 liaison par heure (14h, 15h … ). station Rond point Villiers le Bâcle. Puis 600 m à pied. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Photographie Henri Perrot. Coll. CD91 © Fondation Foujita / ADAGP, Paris 2023

