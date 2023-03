Visites guidées de la Maison-atelier Foujita Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle Catégories d’Évènement: Essonne

Visites guidées de la Maison-atelier Foujita Maison-atelier Foujita, 13 mai 2023, Villiers-le-Bâcle. Visites guidées de la Maison-atelier Foujita Samedi 13 mai, 13h30 Maison-atelier Foujita Gratuit, inscription sur place à l’accueil. Pas de réservation par mail ou téléphone. Entrez dans l’intimité de l’atelier de Léonard Foujita, artiste aux multiples facettes à mi-chemin entre Orient et Occident.

Au détour de votre visite, découvrez l’histoire d’une acquisition récente de la Maison-atelier Foujita : une table en marqueterie réalisée par l’ébéniste Jules Leleu à partir d’un dessin de Foujita. Maison-atelier Foujita 7-9 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle 91190 Essonne Île-de-France 01 69 85 34 65 https://foujita.essonne.fr/ http://fr-fr.facebook.com/pages/Maison-atelier-Foujita/195601823814795 Parking gratuit. Depuis le Pont de Sèvres, RN 118, direction Bordeaux, sortie Saclay, puis route départementale 36, direction Châteaufort / Saint-Quentin-en-Yvelines / Villiers le Bâcle. Depuis Porte d’Orléans, autoroute A6, puis A10 direction Bordeaux, sortie Versailles, direction Saclay, route départementale 36. RER B direction Saint Rémy les Chevreuse. Station Massy-Palaiseau. Puis bus 91-11 express en semaine et le samedi ou bus 91-10 les samedis, dimanches et jours fériés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

