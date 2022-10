Maison/atelier de sculptures à Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Loir-et-Cher Maison/atelier de sculptures à Montoire-sur-le-Loir. Sophie et Giovanni vous ouvrent leur maison-atelier à Montoire-sur-le Loir. Lui travaille le métal et elle la céramique. Différentes séries vous sont présentées ; de l’Art Récup aux pièces abstraites en passant par la figuration libre. Ce lieu atypique, haut en couleurs laisse souvent une impression d’enchantement. Allez leur rendre visite vous serez émerveillés par leurs créations ! https://sophiedelpy.wixsite.com/arts Sophie Delpy et Giovanni Scarciello

