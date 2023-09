Visite de la maison-atelier André-Lurçat Maison-atelier d’André Lurçat Sceaux, 14 octobre 2023, Sceaux.

Visite de la maison-atelier André-Lurçat 14 et 15 octobre Maison-atelier d’André Lurçat Inscription auprès de la maison du tourisme. Effectifs de la visite : 15 personnes.

L’architecte moderniste André Lurçat, proche d’architectes comme Le Corbusier et à l’origine de la reconstruction de la ville de Maubeuge en 1945 par exemple, vivait et travaillait à Sceaux où il a pu signer dans les années 1940 quelques réalisations particulières, dont cette maison qu’il habitait et dont la Ville a récemment fait acquisition en vue de sa préservation.

Durée de la visite : 30 min dans la maison

Maison-atelier d’André Lurçat 21 rue Paul Couderc 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 61 19 03 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondutourisme@sceaux.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T10:30:00+02:00

2023-10-15T17:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:30:00+02:00