LES PETITS SCIENTIFIQUES – 42 Loire Maison ARVEL, 9 juillet 2022, Bully. LES PETITS SCIENTIFIQUES – 42 Loire 10 – 31 juillet

480 € pour 8 jours /// 460 € pour 6 jours. Transport possible depuis Roanne (10€), St Etienne (20€)

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. handicap intellectuel ii Maison ARVEL 42260 BULLY Bully 42260 Loire Auvergne-Rhône-Alpes SITUATION : la maison de Bully accueille les enfants dans un cadre de vie reposant et sécurisé, en pleine campagne au grand air loin de toute circulation intensive. La vue est imprenable sur une région vallonnée avec un grand parc boisé entièrement clos qui permet aux enfants de pouvoir jouer en toute confiance. ACTIVITÉS : Suivant les semaines : fabrication et lancement d’une fusée à eau, petits jeux sur l’électricité statique, la lumière et autres expériences amusantes et ludiques de chimie (blob, éruption volcanique, mélanges amusants…), fabrication de cerfs-volants, cartes du ciel, réalisation d’une machine de Goldberg (parcours avec réactions en chaîne) ou encore de four solaire,… En plus de l’activité scientifique, les enfants pourront découvrir plusieurs activités en fonction de leur envie : land art, cabane en forêt, activités manuelles, créatives, jeux sportifs, grands jeux thématiques (JO ou enquête ou rallye)… Baignade et jeux d’eau dans la piscine du centre. Ces activités sont encadrées par un surveillant de baignade. Chaque soir, une veillée viendra clore la journée sur une note de bonne humeur, de rire et de calme (spectacle, contes, musique…).

2022-07-10T00:00:00+02:00

