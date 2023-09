Atelier dessin et écriture Maison Artagon – route des Caduels Vitry-aux-loges Catégorie d’Évènement: Vitry-aux-loges Atelier dessin et écriture Maison Artagon – route des Caduels Vitry-aux-loges, 5 octobre 2023, Vitry-aux-loges. Atelier dessin et écriture Jeudi 5 octobre, 16h00 Maison Artagon – route des Caduels L’artiste plasticienne Carlota Sandoval Lizarralde en résidence à la Maison Artagon propose un atelier entre écriture et dessin, autour du motif de la maison. Qu’est-ce qu’un « chez soi » ? Comment le quitter lorsqu’on l’affectionne ? Pour réfléchir à la façon dont nous devons parfois recréer notre maison ailleurs. Participation libre, sur inscription. Nombre de places limité. Réservation par SMS auprès de Fanny. Maison Artagon – route des Caduels Route des Caduels, Vitry-aux-loges Vitry-aux-loges Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T16:00:00+02:00 – 2023-10-05T18:00:00+02:00

2023-10-05T16:00:00+02:00 – 2023-10-05T18:00:00+02:00 FMACEN045V50B64F Fanny Van Opstal Maison Artagon Détails Catégorie d’Évènement: Vitry-aux-loges Autres Lieu Maison Artagon - route des Caduels Adresse Route des Caduels, Vitry-aux-loges Ville Vitry-aux-loges Lieu Ville Maison Artagon - route des Caduels Vitry-aux-loges latitude longitude 47.947;2.28147

Maison Artagon - route des Caduels Vitry-aux-loges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitry-aux-loges/