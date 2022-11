Lecture musicale par Hatice Özer Maison Artagon, 11 rue des Caduels

Lecture musicale par Hatice Özer Maison Artagon, 11 rue des Caduels, 14 décembre 2022, . Lecture musicale par Hatice Özer Mercredi 14 décembre, 17h00 Maison Artagon, 11 rue des Caduels

Voir https://www.artagon.org

Lecture musicale par Hatice Özer Maison Artagon, 11 rue des Caduels Maison Artagon, 11 rue des Caduels, Vitry-aux-loges La musicienne, comédienne et metteuse en scène Hatice ÖZER est en résidence à la Maison Artagon. Entre chant et récit, elle propose une lecture de ses spectacles accompagnée d’un piano et de percussions. La lecture musicale se poursuivra par un temps convivial autour d’un vin chaud.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T17:00:00+01:00

2022-12-14T19:00:00+01:00 Maison Artagon

Détails Autres Lieu Maison Artagon, 11 rue des Caduels Adresse Maison Artagon, 11 rue des Caduels, Vitry-aux-loges lieuville Maison Artagon, 11 rue des Caduels

Maison Artagon, 11 rue des Caduels https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//