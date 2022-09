Atelier de teinture Batik Maison Artagon, 11 rue des Caduels

Atelier de teinture Batik avec l’artiste Attandi Trawalley Maison Artagon, 11 rue des Caduels Maison Artagon, 11 rue des Caduels, Vitry-aux-loges Atelier de teinture Batik avec l’artiste Attandi Trawalley, en résidence à la Maison Artagon. Elle souhaite proposer un atelier de teinture naturelle, selon la technique Batik. L’atelier se déroulera en deux temps afin de permettre un temps de séchage. Places limitées à 8 personnes. Réservation obligatoire.

2022-10-12T17:00:00+02:00

2022-10-13T19:00:00+02:00 Pixabay

