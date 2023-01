Maison Arquier – Menu de la Saint-Valentin Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Maison Arquier – Menu de la Saint-Valentin 2980 Route du Petit Moulin Maison Arquier Roquefavour Aix-en-Provence

2023-02-14 19:30:00 – 21:30:00

Maison Arquier 2980 Route du Petit Moulin

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 65 220 // Menu //



● Espuma de potimarron Chantilly vanille et parmesan

● Entrées

Gravlax de saumon, pickles de légumes, éclats de pistaches

ou

Aumônière aux ris de veau, pommes et pleurote et dès de Foie Gras

● Plats

Filet de Bœuf en croûte, jus truffé, pommes bouchon et petits légumes

ou

Filet de daurade en écaille de pomme de terre, bisques de Langoustines écume iodé et cromesquis basilic

● Dessert

Café gourmand, macaron framboise / tarte citron / fondant au chocolat. La Maison Arquier propose un Menu Saint Valentin (entrée, plat et dessert à 65€) ou une Offre chambre avec une 1/2 bouteille de champagne, le diner et le petit-déjeuner à 220€. +33 4 86 91 09 75 Maison Arquier Maison Arquier 2980 Route du Petit Moulin Aix-en-Provence

