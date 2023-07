Le petit jardinier Maison Anne et Gérard Philipe Cergy Catégories d’Évènement: Cergy

Val-d'Oise Le petit jardinier Maison Anne et Gérard Philipe Cergy, 17 septembre 2023, Cergy. Le petit jardinier Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h30 Maison Anne et Gérard Philipe Gratuit / tout public à partir de 3 ans Quatre saisons rythmées par des chansons et des comptines, avec au centre de l’histoire un arbre qui se pare de fleurs au printemps, de pommes bien rouges pour faire de bonnes tartes…

Boris aime la nature, il a son potager avec ses légumes, il est écolo, trie ses déchets et suit le rythme des saisons. Le voisin, lui, fait du bruit, jette ses ordures n’importe où, n’entretient pas du tout son jardin, et se moque bien de savoir si c’est bon pour la planète.

Comment les 2 compères vont-ils pouvoir s’entendre? Grâce à la bienveillance de Boris, qui fera tout pour convaincre le voisin du bien fondé de ses actions écologiques… Maison Anne et Gérard Philipe 2 chemin du bac de Gency 95000 Cergy Cergy 95000 Val-d’Oise Île-de-France Grande demeure bourgeoise du XIXe siècle, la maison acquise par l’acteur en 1954 est construite dans un parc de plus de deux hectares. Le site a été labellisé Patrimoine d’intérêt régional par la région Ile-de-France en 2021. La maison fait l’objet d’un programme de réhabilitation. Bus Stivo 38 arrêt Gency Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Théâtre en stock

