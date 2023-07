Balade découverte du domaine et du couple Anne et Gérard Philipe Maison Anne et Gérard Philipe Cergy, 16 septembre 2023, Cergy.

De l’ancien jardin Renaissance à la maison des bords de l’Oise qu’’Anne et Gérard Philipe achetèrent pour y trouver un havre de paix, cette balade menée par l’Association de la Maison d’Anne et Gérard Philipe vous emmène à la découverte du domaine et à la rencontre du célèbre couple

Aujourd’hui méconnus du public et notamment de la jeune génération, l’acteur mythique, icône du cinéma et héros majestueux du théâtre national populaire et Anne, ethnologue et écrivaine, représentent ensemble un passé riche en foisonnement culturel et en engagements multiples.

Ce sont l’esprit et les valeurs humaines et artistiques de ces deux témoins de leur temps que transmet ce parcours, émaillé de citations.

L’évocation de leur vie à Cergy, des amis proches qui fréquentèrent la maison est l’occasion de se remémorer ou de faire connaitre leur apport artistique et leur message d’espoir toujours d’actualité.

• Balade itinérante à pied, lieu de départ amphithéâtre de l’Axe majeur – arrivée Maison Anne et Gérard Philipe

Grande demeure bourgeoise du XIXe siècle, la maison acquise par l'acteur en 1954 est construite dans un parc de plus de deux hectares. Le site a été labellisé Patrimoine d'intérêt régional par la région Ile-de-France en 2021. La maison fait l'objet d'un programme de réhabilitation.

