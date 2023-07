Déambulation casquée Balllad Maison Anne et Gérard Philipe Cergy Catégories d’Évènement: Cergy

Val-d'Oise Déambulation casquée Balllad Maison Anne et Gérard Philipe Cergy, 16 septembre 2023, Cergy. Déambulation casquée Balllad Samedi 16 septembre, 15h01, 17h02, 18h33 Maison Anne et Gérard Philipe Gratuit / sans réservation bAlllAd est un transport en commun carburant à la sympathie et la bonne humeur. Au cours d’une déambulation casquée, le commandant sonore Bertrand, véhicule ses passagers par le bout des oreilles. Et si la bAlllAd ne fait aucun bruit… elle sait se faire remarquer. Dans les casques, c’est un festival de sonorités !

Grands ou petits, les passagers auditeurs deviennent progressivement les vrais acteurs de cette déambulation au cœur du parc Anne et Gérard Philipe. Après avoir brisé les quatre murs, ils deviendront sans aucune appréhension : chanteurs, danseurs, et même conducteur de ce trajet spectacle. Maison Anne et Gérard Philipe 2 chemin du bac de Gency 95000 Cergy Cergy 95000 Val-d’Oise Île-de-France Grande demeure bourgeoise du XIXe siècle, la maison acquise par l’acteur en 1954 est construite dans un parc de plus de deux hectares. Le site a été labellisé Patrimoine d’intérêt régional par la région Ile-de-France en 2021. La maison fait l’objet d’un programme de réhabilitation. Bus Stivo 38 arrêt Gency Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:01:00+02:00 – 2023-09-16T15:41:00+02:00

2023-09-16T18:33:00+02:00 – 2023-09-16T19:13:00+02:00

