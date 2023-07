Voyage au pays des contes Maison Anne et Gérard Philipe Cergy, 16 septembre 2023, Cergy.

Voyage au pays des contes Samedi 16 septembre, 14h00 Maison Anne et Gérard Philipe Gratuit / enfants de 3 mois à 6 ans accompagnés de leurs parents

L’association Les P’tits chats pitres vous accueille dans un espace éphémère et douillet.

Tout-petits, plus grands, papa, maman et plus sont invités à partir en voyage au pays des histoires et contes merveilleux, dans l’univers de Gérard Philipe.

Que vive le plaisir de partager des lectures à voix haute ou en chuchotant, des lectures individuelles, en duo, ou à plusieurs …

Maison Anne et Gérard Philipe 2 chemin du bac de Gency 95000 Cergy Cergy 95000 Val-d’Oise Île-de-France Grande demeure bourgeoise du XIXe siècle, la maison acquise par l’acteur en 1954 est construite dans un parc de plus de deux hectares. Le site a été labellisé Patrimoine d’intérêt régional par la région Ile-de-France en 2021. La maison fait l’objet d’un programme de réhabilitation. Bus Stivo 38 arrêt Gency

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Les P’tits Chats Pitres