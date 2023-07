Atelier maison en céramique Maison Anne et Gérard Philipe Cergy Catégories d’Évènement: Cergy

Atelier maison en céramique 16 et 17 septembre Maison Anne et Gérard Philipe gratuit / en continu Tout le week-end mettez les mains à la terre et participez à la création d'une œuvre collective sur le thème de la maison. Laissez-vous inspirer par les lieux ! Maison Anne et Gérard Philipe 2 chemin du bac de Gency 95000 Cergy Cergy 95000 Val-d'Oise Île-de-France Grande demeure bourgeoise du XIXe siècle, la maison acquise par l'acteur en 1954 est construite dans un parc de plus de deux hectares. Le site a été labellisé Patrimoine d'intérêt régional par la région Ile-de-France en 2021. La maison fait l'objet d'un programme de réhabilitation.

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

