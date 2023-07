Musique des plantes Maison Anne et Gérard Philipe Cergy Catégories d’Évènement: Cergy

Val-d'Oise Musique des plantes Maison Anne et Gérard Philipe Cergy, 16 septembre 2023, Cergy. Musique des plantes 16 et 17 septembre Maison Anne et Gérard Philipe Entrée libre / Circuit au sein du parc / Venez avec votre téléphone ! Connaissez vous la musique des plantes ? Venez écouter les arbres, les fleurs et les légumes du jardin.

Nicolas Perquin, artiste cergyssois et musiniériste, passionné par la communication des végétaux, vous propose une balade sonore sur le chant de la nature dans le Parc. L’écoute de leur musique est possible en scannant le QR code apposé sur les arbres et végétaux. Maison Anne et Gérard Philipe 2 chemin du bac de Gency 95000 Cergy Cergy 95000 Val-d’Oise Île-de-France Grande demeure bourgeoise du XIXe siècle, la maison acquise par l’acteur en 1954 est construite dans un parc de plus de deux hectares. Le site a été labellisé Patrimoine d’intérêt régional par la région Ile-de-France en 2021. La maison fait l’objet d’un programme de réhabilitation. Bus Stivo 38 arrêt Gency Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

