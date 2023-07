Jeu de rôles l’Arroseur arrosé Maison Anne et Gérard Philipe Cergy Catégories d’Évènement: Cergy

Val-d'Oise Jeu de rôles l’Arroseur arrosé Maison Anne et Gérard Philipe Cergy, 16 septembre 2023, Cergy. Jeu de rôles l’Arroseur arrosé 16 et 17 septembre Maison Anne et Gérard Philipe Gratuit / pour les enfants de 7 à 11 ans / En continu Comme un clin d’œil au 7e art dont Gérard Philipe fut l’icône, les enfants sont invités par l’Association de la Maison d’Anne et Gérard Philipe à devenir les acteurs et actrices du 1er film de cinéma « l’arroseur arrosé » en jouant la scène en musique-s. Bonne humeur et rires garantis ! Maison Anne et Gérard Philipe 2 chemin du bac de Gency 95000 Cergy Cergy 95000 Val-d’Oise Île-de-France Grande demeure bourgeoise du XIXe siècle, la maison acquise par l’acteur en 1954 est construite dans un parc de plus de deux hectares. Le site a été labellisé Patrimoine d’intérêt régional par la région Ile-de-France en 2021. La maison fait l’objet d’un programme de réhabilitation. Bus Stivo 38 arrêt Gency Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Ville de Cergy Détails Catégories d’Évènement: Cergy, Val-d'Oise Autres Lieu Maison Anne et Gérard Philipe Adresse 2 chemin du bac de Gency 95000 Cergy Ville Cergy Departement Val-d'Oise Age min 7 Age max 11 Lieu Ville Maison Anne et Gérard Philipe Cergy

Maison Anne et Gérard Philipe Cergy Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cergy/