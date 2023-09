Rencontre avec Baskine : peintre, surréaliste et fantasophe Maison André Breton Saint-Cirq-Lapopie, 14 octobre 2023, Saint-Cirq-Lapopie.

Saint-Cirq-Lapopie,Lot

Soirée unique en compagnie de Paul Sanda, poète, écrivain et alchimiste opératif (Maison des surréalistes de Cordes-sur-Ciel).

Voici le programme de la soirée :

à partir de 19h15 : Projection commentée du film « MAURICE BASKINE » réalisé par Jean Desvilles et discussion avec Paul Sanda, suivi d’un buffet dînatoire convivial offert pour prolonger les échanges..

2023-10-14 19:15:00 fin : 2023-10-14 . .

Maison André Breton

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie



A unique evening in the company of Paul Sanda, poet, writer and operative alchemist (Maison des surréalistes de Cordes-sur-Ciel).

Here’s the program for the evening:

from 7.15pm: Screening with commentary of the film « MAURICE BASKINE » directed by Jean Desvilles and discussion with Paul Sanda, followed by a convivial buffet dinner to extend the exchanges.

Una velada única en compañía de Paul Sanda, poeta, escritor y alquimista operativo (Maison des surréalistes de Cordes-sur-Ciel).

Este es el programa de la velada:

a partir de las 19.15 h: Proyección comentada de la película « MAURICE BASKINE », dirigida por Jean Desvilles, y debate con Paul Sanda, seguido de una agradable cena buffet para prolongar los debates.

Einzigartiger Abend in Begleitung von Paul Sanda, Dichter, Schriftsteller und operativer Alchemist (Maison des surréalistes de Cordes-sur-Ciel).

Hier das Programm des Abends :

ab 19.15 Uhr: Kommentierte Vorführung des Films « MAURICE BASKINE » unter der Regie von Jean Desvilles und Diskussion mit Paul Sanda, gefolgt von einem geselligen Abendbuffet, das zur Verlängerung des Austauschs angeboten wird.

