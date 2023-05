Visite du musée au son du jardin Maison Alexandra David-Neel, 3 juin 2023, Digne-les-Bains.

Visite du musée au son du jardin 3 et 4 juin Maison Alexandra David-Neel Entrée libre

Pendant deux jours, le jardin s’invite dans le musée. En parcourant les salles dédiées à la vie d’Alexandra David-Neel, tendez l’oreille… Vous pourrez entendre les sons provenant du jardin Yongden, mais aussi la voix de l’exploratrice qui vous raconte… Les voyages, la marche, l’Asie.

Maison Alexandra David-Neel 27 Avenue du Maréchal Juin Digne les Bains Digne-les-Bains 04000 Les Fonts Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Alexandra David-Neel a passé 25 ans de sa vie en Asie, et elle fut la première femme européenne à se rendre dans la cité interdite de Lhassa, au Tibet. mais ses voyages ne font pas d’elle qu’une exploratrice : ils nourrissent une œuvre littéraire d’une densité considérable. née près de Paris, c’est à Digne-les-Bains qu’elle s’éteindra en 1969, à pratiquement 101 ans, léguant à la ville l’ensemble de ses biens : propriété, archives, collections et droits d’auteur.

La maison alexandra David-Neel permet de visiter à la fois son lieu de vie – la maison de l’écrivain entièrement restaurée –, son jardin ainsi que le musée qui retrace son parcours, ses engagements et ses voyages.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

© Ville de Digne-les-Bains