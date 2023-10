Visites éclairs du musée Maison Alexandra David-Neel Digne-les-Bains, 13 mai 2023, Digne-les-Bains.

Visites éclairs du musée Samedi 13 mai, 19h30 Maison Alexandra David-Neel Entrée libre

Tout au long de la soirée, les médiatrices de la Maison Alexandra David-Neel vous proposent de découvrir leurs objets favoris parmi ceux ramenés par la célèbre exploratrice.

Histoires, expériences personnelles, légendes… tous les secrets des objets du musée vous seront révélés.

Maison Alexandra David-Neel 27 avenue du Maréchal Juin 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Les Fonts Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 31 32 38 https://www.alexandra-david-neel.fr/ Alexandra David-Neel a passé 25 ans de sa vie en Asie, et elle fut la première femme européenne à se rendre dans la cité interdite de Lhassa, au Tibet. Mais ses voyages ne font pas d’elle qu’une exploratrice : ils nourrissent une œuvre littéraire d’une densité considérable. née près de Paris, c’est à Digne-les-Bains qu’elle s’éteindra en 1969, à pratiquement 101 ans, léguant à la ville l’ensemble de ses biens : propriété, archives, collections et droits d’auteur.

La maison alexandra David-Neel permet de visiter à la fois son lieu de vie – la maison de l’écrivain entièrement restaurée –, son jardin ainsi que le musée qui retrace son parcours, ses engagements et ses voyages.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

© François-Xavier Emery – Ville de Digne-les-Bains