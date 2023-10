Collages poétiques de textes d’Alexandra David-Neel Maison Alexandra David-Neel Digne-les-Bains, 13 mai 2023, Digne-les-Bains.

Collages poétiques de textes d’Alexandra David-Neel Samedi 13 mai, 19h00 Maison Alexandra David-Neel Entrée libre

« Passé l’enfance, l’écriture de poésies peut paraître étrangère à nos modes d’expressions. D’autant plus pendant l’adolescence. Pourtant, avant qu’une certaine forme de gêne ne s’installe, il est important de cultiver notre créativité. Se reconnaître personnalité créatrice permet de créer des liens entre soi et les autres, de respecter l’unicité du vivant en face de nous, de développer une curiosité pour ce qui ne nous ressemble pas.

Dans ses recherches et ses voyages, Alexandra David-Neel est allée à la rencontre de l’autre. Autres cultures, arts, religions, coutumes comme tant de façon de découvrir le monde pour se découvrir soi-même. »

Aloÿse Mendoza

Lors d’une série d’ateliers, l’autrice et illustratrice Aloÿse Mendoza a proposé à deux classes de 5eme du collège Gassendi à Digne-les-Bains de découvrir et s’approprier le travail écrit d’Alexandra David-Neel.

Par le biais de découpages, de collages et d’écriture, c’est une autre forme de texte qu’ils vous révèlent à l’occasion de cette Nuit des musées.

Les élèves proposeront une lecture de leurs poèmes à 19h00, puis l’ensemble de leur production publiée sous forme de livre, sera accessible toute la soirée dans l’espace du musée.

Maison Alexandra David-Neel 27 avenue du Maréchal Juin 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Les Fonts Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 31 32 38 https://www.alexandra-david-neel.fr/ Alexandra David-Neel a passé 25 ans de sa vie en Asie, et elle fut la première femme européenne à se rendre dans la cité interdite de Lhassa, au Tibet. Mais ses voyages ne font pas d’elle qu’une exploratrice : ils nourrissent une œuvre littéraire d’une densité considérable. née près de Paris, c’est à Digne-les-Bains qu’elle s’éteindra en 1969, à pratiquement 101 ans, léguant à la ville l’ensemble de ses biens : propriété, archives, collections et droits d’auteur.

La maison alexandra David-Neel permet de visiter à la fois son lieu de vie – la maison de l’écrivain entièrement restaurée –, son jardin ainsi que le musée qui retrace son parcours, ses engagements et ses voyages.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

