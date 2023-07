Conférence sur le philosophe Alain et son oeuvre Maison Alain Le Vésinet Catégories d’Évènement: Le Vésinet

Conférence sur le philosophe Alain et son oeuvre par les membres de l'Institut Alain

Maison Alain
75 avenue Émile-Thiebaut 78110 Le Vésinet
Le Vésinet, Yvelines

Dimanche 17 septembre 2023, 10h00-18h00
Gratuit, sur inscription impérative, 20 personnes par conférence

Le philosophe Émile-Auguste Chartier (1868-1951), dit Alain, désirait s'installer en banlieue dans une petite maison avec jardin. Mme Morre-Lamblin, l'une des deux femmes qui a partagé sa vie et qui réside à Saint-Germain-en-Laye, trouve une maisonnette, dont Alain prend possession le 13 novembre 1917. Il y demeure jusqu'à sa mort. L'habitation modeste est décorée en brique apparente aux angles et aux encadrements de fenêtres. Alain y a notamment écrit Stendhal, Souvenirs de guerre, Histoire de mes pensées et Les propos d'un Normand. Une plaque apposée sur la façade commémore le souvenir du philosophe.

