Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Visites et conférence – Maison à Pondalez Maison à Pondalez et lanterne Morlaix Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

Morlaix Visites et conférence – Maison à Pondalez Maison à Pondalez et lanterne Morlaix, 16 septembre 2023, Morlaix. Visites et conférence – Maison à Pondalez 16 et 17 septembre Maison à Pondalez et lanterne visites commentées de 14h à 18h / conférence à 16h La rénovation a mis en valeur l’aspect contemporain de sa conception et de son organisation spatiale. La maison permet d’accueillir conférences et visites thématiques sur le commun du patrimoine témoin contemporain du vivre ensemble.

Visites commentées de 14h à 18h

Conférence à 16h : « Architecture et matériaux vivants » Maison à Pondalez et lanterne 14 Grand’rue, 29600, Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne 06 08 85 19 30 http://www.14grandrue.eu/14grandrue.eu/14_Grand_Rue.html Construction en pans de bois dont la cour est ouverte sur les Pondalez, réalisant un espace commun d’échange et de communication. Maison du XVIe siècle conçue pour être en équilibre thermique par l’inertie de ses parties en terre, associant matériaux naturels locaux et économie de fonctionnement. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © cosmos.2001 Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Maison à Pondalez et lanterne Adresse 14 Grand'rue, 29600, Morlaix Ville Morlaix Departement Finistère Lieu Ville Maison à Pondalez et lanterne Morlaix

Maison à Pondalez et lanterne Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaix/

Visites et conférence – Maison à Pondalez Maison à Pondalez et lanterne Morlaix 2023-09-16 was last modified: by Visites et conférence – Maison à Pondalez Maison à Pondalez et lanterne Morlaix Maison à Pondalez et lanterne Morlaix 16 septembre 2023