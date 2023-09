Découvrez l’univers de la maison à ossature bois Maison à ossature bois Cour-Cheverny Catégories d’Évènement: Cour-Cheverny

Loir-et-Cher Découvrez l’univers de la maison à ossature bois Maison à ossature bois Cour-Cheverny, 14 octobre 2023, Cour-Cheverny. Découvrez l’univers de la maison à ossature bois Samedi 14 octobre, 09h30 Maison à ossature bois Maisons Bois 2F bâtit depuis de nombreuses années les maisons en bois « de demain ». Nous vous proposons par cette visite de venir découvrir les coulisses, et autres détails de finitions de nos constructions…

Durant cette matinée, nous vous emmènerons d’une maison en cours de construction de qualité supérieure vers une maison passive presque terminée !

Inscrivez-vous dès maintenant, nous sommes à votre disposition pour vous faire découvrir tous les détails que vous souhaitez.

Maison à ossature bois 26 voie du Tertre 41700 Cour-Cheverny

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

