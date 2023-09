Visite architecturale – maison de ville rénovée Maison à Lambersart Lambersart, 14 octobre 2023, Lambersart.

Visite architecturale – maison de ville rénovée Samedi 14 octobre, 10h00, 14h00

Il s’agit de la rénovation d’une maison de ville datant de 1939. Elle a la particularité d’avoir une façade jardin sans vis à vis proche et exposée sud-sud-est. A l’origine, très petite, la maison avait déjà fait l’objet de travaux dont les principaux ont eu lieu en 1995. A cette époque, la toiture avait été rehaussée et une extension avait été construite sur le jardin. Malheureusement durant cette phase de travaux un nombre important de matériaux originels avait été remplacé. Il s’agissait de créer une maison contemporaine et chaleureuse pour une jeune famille.

Nous avons pris le parti d’utiliser une grande partie des volumes précédemment construits en imaginant une réorganisation complète des espaces intérieurs et une relation nouvelle à l’extérieur.

Au rez-de-chaussée, l’enjeu était de reconfigurer les espaces pour en faire un espace de vie ouvert dans un volume unitaire et traversant. L’entrée a également été redessinée pour intégrer wc et vestiaire dans un ensemble intégré. Ils sont glissés derrière une paroi en chêne formant un filtre avec les espaces de vie. Le salon installé dans le volume construit en 1995 est entièrement ouvert sur le jardin. La façade a été démontée et remplacée par un large vitrage coulissant. Trois marches séparent le salon de la salle à manger. Cette différence de niveau existait depuis l’origine de la maison et nous avons souhaité la conserver pour créer une sous division de l’espace de vie.

Au premier étage, la salle de bain ajoutée en 1995 a été déplacée pour être installée en façade jardin et disposer d’un éclairage naturel. Deux chambres enfants ont pu être aménagées autour d’une cloison intégrant les placards.

Au deuxième étage, le versant de toiture côté jardin a été démonté pour relever la façade et créer de la surface habitable supplémentaire. C’est une suite parentale qui occupe l’ensemble de l’étage. Elle dispose d’un espace traversant sous le double versant de toiture. Côté rue, une grande lucarne a été aménagée en respectant les proportions et la composition de la façade existante.

La maison présente un grand nombre de mobilier intégré dessiné sur mesure par l’agence. Cela a permis d’optimiser au mieux les usages en conservant des espaces à vivre généreux.

Pour accompagner les matériaux d’époque qui étaient encore présents dans la maison, nous avons sélectionné des matériaux pérennes et de qualités : la brique, le bois (chêne, pin des landes, mélèze) et le zinc. Ils s’associent parfaitement avec l’existant et contribuent à créer un univers chaleureux.

Maison à Lambersart Avenue Gabrielle Groulois Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France
C'est dans l'une de nos réalisations que nous vous accueillerons, une maison entièrement repensée alliant cachet de l'ancien et des espaces contemporains. La maison se situe dans une rue résidentielle à proximité du Bois de Boulogne près de Lille. Derrière une façade discrète vous serez surpris de découvrir de grands espaces lumineux.

Par cette visite je vous montrerai comment nous abordons la conception de nos projets par un travail délicat des espaces, de la lumière et des matériaux. Cette maison illustre bien notre vision de l’habiter; de la justesse, de l’équilibre et l’art de vivre. La maison a été conçue pour créer le cadre de vie le plus agréable dans une maison de ville ancienne. Grâce à cette rénovation elle est devenue une véritable maison familiale lumineuse et agréable au quotidien.

La rénovation n’étant pas encore totalement terminée vous pourrez découvrir les travaux d’aménagement encore en cours.

