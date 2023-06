Découvrez gratuitement un petit village de l’Aube à travers une visite audioguidée Maison à Écailles Soulaines-Dhuys Soulaines-Dhuys Catégories d’Évènement: Aube

Soulaines-Dhuys Découvrez gratuitement un petit village de l’Aube à travers une visite audioguidée Maison à Écailles Soulaines-Dhuys, 16 septembre 2023, Soulaines-Dhuys. Découvrez gratuitement un petit village de l’Aube à travers une visite audioguidée 16 et 17 septembre Maison à Écailles Prévoir environ 1h de visite. Audioguide à retirer gratuitement dans les bureaux d’information touristique de Brienne-le-Château, Soulaines-Dhuys et Dienville. Grâce à un audioguide, découvrer l’histoire de la ville à travers la vie d’un habitant du village. Un brin commère, il faut le dire, mais aussi taquin, cet habitant vous fait marcher et vous raconte l’histoire de son village : la Venise verte de l’Aube. Profitez d’une balade au fil des rivières qui traversent ce petit village de caractère. Maison à Écailles 7 rue de l’Île, 10200 Soulaines-Dhuys Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est 03 25 57 18 23 La Maison à Écailles est ainsi nommée en raison de la particularité de son bardage en « écailles » d’acacia, planchettes en forme de tuile. Elle date du XIIIe siècle et forme une petite halle de par son architecture originale avec « halloy » : le premier étage surplombe le rez-de-chaussée en étant supporté par des piliers de bois. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques. Parking à côté du bâtiment et un autre à 50m. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © OT Grands Lacs de Champagne Détails Catégories d’Évènement: Aube, Soulaines-Dhuys Autres Lieu Maison à Écailles Adresse 7 rue de l'Île, 10200 Soulaines-Dhuys Ville Soulaines-Dhuys Departement Aube Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Maison à Écailles Soulaines-Dhuys

Maison à Écailles Soulaines-Dhuys Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soulaines-dhuys/

Découvrez gratuitement un petit village de l’Aube à travers une visite audioguidée Maison à Écailles Soulaines-Dhuys 2023-09-16 was last modified: by Découvrez gratuitement un petit village de l’Aube à travers une visite audioguidée Maison à Écailles Soulaines-Dhuys Maison à Écailles Soulaines-Dhuys 16 septembre 2023