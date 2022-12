Sports et nature Maisdon sur Sevre (44) Château-Thébaud Catégories d’évènement: Château-Thébaud

Loire-Atlantique

Sports et nature Maisdon sur Sevre (44), 19 juillet 2021, Château-Thébaud. Sports et nature 19 – 23 juillet 2021 Maisdon sur Sevre (44)

Q.F. 0 à 600 = 104 €, 601 à 750 = 126 €, 751 à 900 = 149 €, 901 à 1 100 = 170 €, 1 101 à 1500 = 193 €, 1 501 et + = 214 €, hors collectivité = 249 €, hors dép. 49 = 270 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Maisdon sur Sevre (44) pont caffino Château-Thébaud 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire Sports et nature, pour les 9-11 ans, sur la base de loisirs de Pont Caffino, à Maisdon sur Sevre (44), du 19 au 24 juillet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T08:00:00+02:00

2021-07-23T19:00:00+02:00 Centre Social

Détails Catégories d’évènement: Château-Thébaud, Loire-Atlantique Autres Lieu Maisdon sur Sevre (44) Adresse pont caffino Ville Château-Thébaud Age minimum 9 Age maximum 11 lieuville Maisdon sur Sevre (44) Château-Thébaud Departement Loire-Atlantique

Maisdon sur Sevre (44) Château-Thébaud Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-thebaud/

Sports et nature Maisdon sur Sevre (44) 2021-07-19 was last modified: by Sports et nature Maisdon sur Sevre (44) Maisdon sur Sevre (44) 19 juillet 2021 Château-Thébaud Maisdon sur Sevre (44) Château-Thébaud

Château-Thébaud Loire-Atlantique