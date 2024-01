NUIT CITROUILLE ET CHEVEUX BLANCS Salle Municipale Maisdon-sur-Sèvre, samedi 3 février 2024.

NUIT CITROUILLE ET CHEVEUX BLANCS Salle Municipale Maisdon-sur-Sèvre Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-18

Sur une mise en scène de Nicolas Brandicourt la troupe Maisdon-Sur-Scène jouera une pièce de Wilfrid Renaud NUIT CITROUILLE ET CHEVEUX BLANCS

Le 31 octobre, la nuit d’Halloween, trois résidents de la Résidence des Cheveux Blancs vont donner du fil à retordre aux deux aides soignantes de l’équipe de nuit. Mais des visiteurs inattendus vont aussi débarquer et compliquer un tout petit peu ce tour de garde…

Les représentations auront lieu à la salle municipale les 3, 4, 9, 10, 11, 17 et 18 février (vendredi et samedi 20h30 et dimanche 15h

Vous avez la possibilité de réserver et payer votre place directement en ligne ou de réserver en ligne et payer une fois sur place (dans ce cas se présenter 30 minutes avant le début du spectacle pour payer et retirer votre billet). Pour les enfants de moins de 12 ans c’est gratuit mais la réservation reste obligatoire.

EUR.

Salle Municipale 1 Place Jules et Anne

Maisdon-sur-Sèvre 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire



