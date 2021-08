Villeneuve-d'Ascq Ferme d'en Haut Nord, Villeneuve-d'Ascq « Mais si tu connais » de l’orchestre universitaire de Lille Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

« Mais si tu connais » de l’orchestre universitaire de Lille Ferme d’en Haut, 7 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. « Mais si tu connais » de l’orchestre universitaire de Lille

Ferme d’en Haut, le dimanche 7 novembre à 17:00

**Concert « Mais si tu connais »** **De l’Orchestre Universitaire de Lille (section orchestre symphonique).** Lors de ce concert, les membres de l’Orchestre symphonique de l’OUL montreront au public que de nombreux liens existent entre la culture Pop et la musique classique. Réservations au 03 20 61 01 46

Tarifs : 8 et 5 €, sur présentation du pass sanitaire

Concert de la section orchestre symphonique à la Ferme d’en Haut, le dimanche 7 novembre 2021 à 17h Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T17:00:00 2021-11-07T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme d'en Haut Adresse 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq