Mais regarde toi ! L'Anis Gras – le Lieu de l'Autre Arcueil

Val-de-Marne

Mais regarde toi ! L'Anis Gras – le Lieu de l'Autre, 24 novembre 2021, Arcueil.

du mercredi 24 novembre au samedi 27 novembre

Cette création est l’aboutissement de plus de 10 ans de travail auprès des adolescents. Face au courage et à la sensibilité dont ils font preuve pour grandir dans une société où il est toujours aussi difficile d’échapper aux préjugés, l’évidence de faire entendre leurs voix s’est imposée. _Mais regarde toi !_ questionne cette étape de la vie, cet entre-deux, entre le monde de l’enfance et des adultes. Co-écrit au plateau avec Frédéric Chevaux – publié à l’Ecole des loisirs -, le spectacle est inspiré par le podcast « Entre » de Charlotte Pudlowski, de témoignages de collégiens que nous avons collectés et de l’univers de Lewis Carroll avec la figure d’Alice. _Mais regarde toi !_ raconte l’histoire de Anna, 12 ans, qui éprouve le besoin de disparaître pour se libérer de la charge des tensions liées au fait de grandir. C’est “une tentative de vivre”, où s’évanouir permet de reprendre son souffle le temps de mûrir un peu. Sous la forme d’un jeu cruel, qu’elle doit gagner, elle part en quête d’elle-même, dans les abîmes de son imaginaire, d’où émergent des espaces oniriques et absurdes, issus des codes de la Pop culture contemporaine.

sur réservation

Collectif Quatre Ailes – Michaël Dusautoy L'Anis Gras – le Lieu de l'Autre 55 avenue Laplace Arcueil

Dates et horaires:

2021-11-24T14:30:00 2021-11-24T16:00:00;2021-11-25T14:30:00 2021-11-25T16:00:00;2021-11-25T19:00:00 2021-11-25T20:30:00;2021-11-26T14:30:00 2021-11-26T16:00:00;2021-11-26T19:00:00 2021-11-26T20:30:00;2021-11-27T17:00:00 2021-11-27T18:30:00

L'Anis Gras - le Lieu de l'Autre, 55 avenue Laplace, Arcueil