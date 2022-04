Mais qui êtes-vous Népomucène Lavoine? Bibliothèque A.B.C Sotteville-sur-Mer Catégories d’évènement: Seine-Maritime

**A la Bibliothèque en partenariat avec l’association des Anciens Combattants.** L’exposition retrace le parcours émouvant de cet enfant de notre village, Sotteville-sur-mer, qui a vécu les bouleversements de la guerre de 1870 et qui est encore commémoré à Lillebonne le 1er novembre de chaque année, dans le “carré patriotique” de l’ancien cimetière.

