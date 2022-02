Mais qui est donc Quichotte Reignac-sur-Indre, 26 mars 2022, Reignac-sur-Indre.

Mais qui est donc Quichotte Reignac-sur-Indre

2022-03-26 20:30:00 – 2022-03-26 22:00:00

Reignac-sur-Indre Indre-et-Loire Reignac-sur-Indre Indre-et-Loire

14 EUR Nous sommes en pleine répétition… Deux comédiens se disputent le rôle du fameux pourfendeur de moulins à vent…

Qui des deux l’emportera ? Le rêve ou la réalité ? La légèreté ou la gravité ? La raison ou la folie ?

A coups de joutes verbales, les comédiens nous entraînent dans leur univers absurde et délirant. Ils usent et abusent des jeux de mots pour mieux les servir, les maniant avec une dextérité déconcertante. Une bonne humeur et une complicité contagieuse dont on ne souhaite pas guérir.

Avec Philippe Ouzounian et Didier Marin

www.cie-echappeebelle.fr

nacelculture@gmail.com http://www.nacelculture.fr/

Cie Echappee belle

Reignac-sur-Indre

dernière mise à jour : 2022-02-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire