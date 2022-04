Mais qui a tué Antoine CHIFFON ? Théâtre du Square de Loos, 28 mai 2022, Loos.

Mais qui a tué Antoine CHIFFON ?

Théâtre du Square de Loos, le samedi 28 mai à 19:45

Le commissaire Jules GRANGER est appelé pour résoudre le meurtre d’Antoine CHIFFON retrouvé chez lui assis dans son canapé un couteau entre les deux épaules. Qui donc a tué Antoine CHIFFON, modeste comptable habitant une petite commune sans histoire ? Qui donc sont les membres de la famille CHIFFON qui vivent dans un joli pavillon entouré d’un jardin arboré et verdoyant ? Une voisine et amie, la veuve Marie-Caroline de JANSAC, en sait peut -être plus qu’elle ne le laisse supposer. Le jardinier est également étrange avec ses petites manies et ses alibis qui se succèdent durant l’enquête. L’inspecteur MARTIN aura-t-il le nez fin et l’intuition des meilleurs limiers de la police Française ? “Formidable comédie tant pour le texte que pour l’interprétation des comédiennes et comédiens (VDN)”. Cette comédie a obtenu un très grand succès auprès du public et a été saluée par la presse. Réservations fortement conseillées au 06 10 12 75 26

Adultes 7 € enfants 4 € Associations/CE/étudiants 5 €

Comédie policière

Théâtre du Square de Loos square Eugène Thomas 59120 Loos Loos Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T19:45:00 2022-05-28T21:45:00