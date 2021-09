Colomiers Pavillon Blanc - Médiathèque 1 Centre d'art Colomiers, Haute-Garonne Mais qu’est ce qui rend la ville pavillonnaire si désirable ? Pavillon Blanc – Médiathèque 1 Centre d’art Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Rencontre avec Hortense Soichet, photographe et Lionel Rouge, urbaniste-géographe. La France est pavillonnaire. Quelle que soit la perspective choisie, l’habitat individuel domine… mais qu’est ce qui fait la ville pavillonnaire si désirable ? Les deux auteurs urbaniste-géographe et photographe présentent une démarche de résidence à la fois sociologique et artistique qui s’invite à Colomiers. De la rencontre avec des habitants, ils testent l’hypothèse du ré-enchantement des premiers habitats pavillonnaires. Cette résidence est soutenue par LEROY MERLIN Source et l’Ademe, menée en partenariat avec la Ville de Colomiers.

Entrée libre

Pavillon Blanc – Médiathèque 1 Centre d'art 1 place Alex Raymond, 31770, Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

