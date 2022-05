Mais quel est cet insecte Savigny-en-Véron Savigny-en-Véron Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Savigny-en-Véron

Mais quel est cet insecte Savigny-en-Véron, 28 juillet 2022, Savigny-en-Véron. Mais quel est cet insecte Savigny-en-Véron

2022-07-28 09:30:00 – 2022-07-28 12:00:00

Savigny-en-Véron Indre-et-Loire EUR 4 Au fil d’une balade sur l’espace naturel sensible des Puys du Chinonais, venez rechercher les insectes (papillons, coléoptères…) et tous leurs amis. Vous pourrez prolonger cette rencontre lors d’un pique-nique partagé avec l’animatrice.

Prévoir un pique-nique.

En partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. Tous publics

Tarif unique : 4 € / Gratuit pour les

adhérents du Conservatoire et les – 12 ans

Rendez-vous à l’écoMusée

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 Au fil d’une balade sur l’espace naturel sensible des Puys du Chinonais, venez rechercher les insectes (papillons, coléoptères…) et tous leurs amis. Vous pourrez prolonger cette rencontre lors d’un pique-nique partagé avec l’animatrice. Au fil d’une balade sur l’espace naturel sensible des Puys du Chinonais, venez rechercher les insectes (papillons, coléoptères…) et tous leurs amis. Vous pourrez prolonger cette rencontre lors d’un pique-nique partagé avec l’animatrice.

Prévoir un pique-nique.

En partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. Tous publics

Tarif unique : 4 € / Gratuit pour les

adhérents du Conservatoire et les – 12 ans

Rendez-vous à l’écoMusée

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 Savigny-en-Véron

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Savigny-en-Véron Autres Lieu Savigny-en-Véron Adresse Ville Savigny-en-Véron lieuville Savigny-en-Véron Departement Indre-et-Loire

Mais quel est cet insecte Savigny-en-Véron 2022-07-28 was last modified: by Mais quel est cet insecte Savigny-en-Véron Savigny-en-Véron 28 juillet 2022 Indre-et-Loire Savigny-en-Véron

Savigny-en-Véron Indre-et-Loire