Mais que se passe-t-il dans la tête d'un chef d'orchestre quand il dirige "West Side Story" ?

Loiret

Bibliothèque municipale Louis Rouilly, le jeudi 17 mars à 15:30

Cette année encore la Fabrique Opéra Centre Val de Loire s’associe à la ville de La Chapelle-Saint-Mesmin pour la création de son nouvel opéra. Après Carmen, La Flûte enchantée, Aïda, My Fair Lady et Faust, la Traviata, la Fabrique Opéra Centre Val de Loire s’attelle à l’adapation de la comédie musicale déjà revisitée en film : West Side Story. La commune accueillera l’équipe artistique de l’opéra à l’Espace Béraire pour une résidence d’un mois. C’est dans ce cadre que **Clément Joubert**, directeur artistique, animera une conférence le jeudi 16 mars à 15h30 à la bilbliothèque municipale Lousi Rouilly.

Gratuit, réservation conseillée

Conférence autour de West Side Story, par Clément Joubert directeur artistique de la fabrique Opéra Val de Loire et chef d’orchestre. Bibliothèque municipale Louis Rouilly 17 allée des Tilleuls, La Chapelle-Saint-Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret

2022-03-17T15:30:00 2022-03-17T16:30:00

