Mais que peuvent bien faire l’été les lutins du Père Noël ? Marseille 7e Arrondissement, 23 mars 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Mais que peuvent bien faire l’été les lutins du Père Noël ? Théâtre Badaboum 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-03-23 14:30:00 – 2022-03-23 Théâtre Badaboum 16 Quai De Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Trois lutins décident de quitter l’atelier du Père Noël pour partir à l’aventure et découvrir le monde et ses mystères, vivre enfin leurs rêves… Durant leur voyage, ils croisent d’étranges étrangers et découvrent, à chaque nouvelle rencontre, un horizon nouveau… Forts de ces expériences, seront-ils prêts à revenir prendre gentiment leur place dans l’atelier du Père Noël, ou préféreront ils suivre une autre destinée ?



Une réflexion sur la production industrielle, mais aussi sur la liberté et la possibilité d’échapper à certaines de nos conditions… Une suite de tableaux oniriques et graphiques, où le spectateur compose son propre voyage à travers le songe éveillé des lutins.



Écriture / mie en scène : Jonathan Bidot, assisté de Samir El Karoui

Scénographie : Pablo Rouland

Musiques : Éric Lecoin

Création lumière : Marie Vincent

Avec Jonathan Bidot, Lénaïg Le Touze et Jean-Noël Lefèvre



À partir de 4 ans

(durée : 50 min)

Théâtre Badaboum 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

