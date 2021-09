“Mais pourquoi psychanalyser les enfants ?” (Les éditions du Cerf) par Pierre-Henri Castel Palais des Beaux-Arts de Lille, 24 novembre 2021, Lille.

“Mais pourquoi psychanalyser les enfants ?” (Les éditions du Cerf) par Pierre-Henri Castel

Palais des Beaux-Arts de Lille, le mercredi 24 novembre à 17:30

La psychanalyse d’enfant n’est pas une technique médico-psychologique pour traiter les symptômes des enfants, qui leur appliquerait les procédés mis au point pour les adultes par Freud. C’est un rituel thérapeutique pour parer aux échecs de la socialisation primaire des enfants. Pour le démontrer, Pierre-Henri Castel examine ce que font les psychanalystes avec leurs jeunes patients : ils dessinent, racontent des contes et des fables et jouent avec eux. Selon P.H. Castel, les notions-clés de la psychanalyse d’enfant ne font jamais qu’expliciter l’implicite de ce savoir-faire. Ce renversement d’approche radical mobilise autant l’histoire que l’ethnologie et la théorie de l’art. Mais sa visée est morale et politique : comment des enfants naissent-ils à l’autonomie et à la subjectivité, et que faire quand le malheur et l’angoisse les en empêchent ?

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T17:30:00 2021-11-24T19:30:00