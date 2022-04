Mai(s) pourquoi : Conférence sur le thème du conflit Russo-Ukrainien Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Conférence : Géopolitique du conflit Russo-Ukrainien, par Alexandre Melnik, professeur de Géopolitique à ICN Business School de Paris, Nancy, Berlin et ancien diplomate à Moscou.

