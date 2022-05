Mais où sont passés les enfants ? Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Mais où sont passés les enfants ?

Le Rize, 2 juillet 2022, Villeurbanne.

Le Rize, le samedi 2 juillet à 17:00

Rencontre Avec Clément Rivière, maître de conférences en sociologie à l’Université de Lille et Anne-Marie Doledec, responsable des expositions au Rize. La présence d’enfants non accompagnés dans les rues est devenue suffisamment rare pour susciter la curiosité, voire la réprobation. Peu à peu, dans les sociétés urbaines occidentales, l’enfant a désinvesti les espaces publics extérieurs. Dans son ouvrage Leurs enfants dans la ville (Presses Universitaires de Lyon, 2021), Clément Rivière analyse la ville « à hauteur de parents » en étudiant la façon dont ces derniers encadrent la présence de leurs enfants dans les espaces publics. Comment, en tant qu’enfant, est-on introduit à la ville par nos parents ? Comment le fait de devenir parent redéfinit notre rapport à l’espace urbain ? Des questionnements posés comme des outils de réflexion politiques pour penser la ville « à hauteur d’enfant ». Cet échange est précédé du film Allons Enfants, de Stéphane Demoustier. Durée : 1h / Tout public Réservation en ligne La présence d’enfants non accompagnés dans les rues est devenue rare. Peu à peu, dans les sociétés urbaines occidentales, l’enfant a désinvesti les espaces publics extérieurs. Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-02T17:00:00 2022-07-02T18:00:00

