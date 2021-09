Paris Jardin des Arènes de Montmartre île de France, Paris Mais où sont les compositrices ? Jardin des Arènes de Montmartre Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 25 septembre 2021

de 18h30 à 19h30

gratuit

Le pianiste DOm Paulin vous raconte ces compositrices, quelques traits de leurs vies, leur rencontres, la difficulté à se faire une place en tant que femme dans le monde professionnel de la musique, à quelques notables exceptions près. Après les avoir vu revivre devant vous, vous les entendrez d'une oreille totalement différentes sous ses doigts. La saison 2021-2022 des concerts Et Voilà est lancée ! Rendez-vous pour le premier concert, le samedi 25 septembre aux Arènes de Montmartre. Vous pourrez retrouver DOm Paulin, pour un concert piano solo autour des compositrices. « Je veux montrer au monde, autant que je le peux dans cette profession de musicienne, l'erreur que commettent les hommes en pensant qu'eux seuls possèdent les dons d'intelligence et que de tels dons ne sont jamais donnés aux femmes. » Telle est la dédicace de Maddalena Casulana dans son premier livre de madrigal en 1568. Cinq siècles plus tard nous partirons sur les traces de ces compositrices qui jalonnent discrètement l'histoire de la musique du XVIe au XXe siècle. Nous savourerons ensemble ces œuvres sorties de l'ombre pour leur redonner la place qu'elles méritent. DOm Paulin vous raconte ces compositrices, quelques traits de leurs vies, de leurs caractères, leur rencontres, la difficulté à se faire une place en tant que femme dans le monde professionnel de la musique, à quelques notables exceptions près. Après les avoir vu revivre devant vous, vous les entendrez d'une oreille totalement différentes sous ses doigts.

