Mais où est passée grand-mère ??? Caen, 7 février 2022, Caen.

Mais où est passée grand-mère ??? Musée d’initiation à la nature Enceinte de l’Abbaye-aux-Hommes Caen

2022-02-07 – 2022-02-19 Musée d’initiation à la nature Enceinte de l’Abbaye-aux-Hommes

Caen Calvados

Le CPIE et le Musée d’Initiation à la Nature proposent une exposition à l’occasion des vacances scolaires.

Depuis quelques jours, la grand-mère du Chaperon rouge manque à l’appel… où est-elle passée ? Les rumeurs accusent le loup, récemment observé en Normandie après plus d’un siècle d’absence. Est-il à l’origine de cette disparition ? Dans une exposition – enquête au Musée d’initiation à la Nature, apprenez à mieux connaître le loup gris et découvrez si ce mal aimé est coupable ou victime de sa mauvaise réputation.

Informations pratiquesTout public dès 6 ansExposition en intérieur et extérieurPort du masque obligatoire, entrée par groupe familial.

+33 2 31 30 43 27 https://www.cpievdo.fr/museeinitiationnature

