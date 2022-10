Mais où est passée grand-mère ???

2022-10-22 – 2022-11-04 Le CPIE et le Musée d’Initiation à la Nature proposent une exposition à l’occasion des vacances scolaires.

Depuis quelques jours, la grand-mère du Chaperon rouge manque à l'appel… où est-elle passée ? Les rumeurs accusent le loup, récemment observé en Normandie après plus d'un siècle d'absence. Est-il à l'origine de cette disparition ? Dans une exposition – enquête au Musée d'initiation à la Nature, apprenez à mieux connaître le loup gris et découvrez si ce mal aimé est coupable ou victime de sa mauvaise réputation.Tout public dès 6 ansDu lundi au vendredi de 14h à 18h pendant les vacances scolaires Le CPIE et le Musée d'Initiation à la Nature proposent une exposition à l'occasion des vacances scolaires.

