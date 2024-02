Mais où courtil ? Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, mardi 29 octobre 2024.

Mais où courtil ? Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Somme

En picard, on utilisait le mot “courti” pour désigner un jardin clos entouré d’une haie. Le PNR s’est donné pour ambition de préserver les villages dits “villagescourtils” dont la spécificité est d’être entourés d’une auréole bocagère.

Venez parcourir l’un d’eux et découvrir les atouts d’un courtil et comment le protéger.6 .

Début : 2024-10-29 14:30:00

fin : 2024-10-29

Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly 80880 Somme Hauts-de-France bonjour@baiedesomme3vallees.fr

