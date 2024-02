Mais où courtil ? Saint-Blimont, vendredi 2 août 2024.

Mais où courtil ? Saint-Blimont Somme

En picard, on utilisait le mot “courti” pour désigner un jardin clos entouré d’une haie. Le PNR s’est donné pour ambition de préserver les villages dits “villages-courtils” dont la spécificité est d’être entourés d’une auréole bocagère. Venez parcourir l’un d’eux et découvrir les atouts d’un courtil et comment le protéger. 66 6 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 15:00:00

fin : 2024-08-02

rue des écoles

Saint-Blimont 80960 Somme Hauts-de-France bonjour@baiedesomme3vallees.fr

L’événement Mais où courtil ? Saint-Blimont a été mis à jour le 2024-02-22 par SIM Hauts-de-France OT DE LA BAIE DE SOMME