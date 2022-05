Mais c’est quoi la pop culture ? Bibliothèque de la Servette, 7 mai 2022, Genève.

Mais c’est quoi la pop culture ?

Bibliothèque de la Servette, le samedi 7 mai à 16:30

### **Mais c’est quoi la pop culture ?** **Conférence de SuperCanardTM** Dans le cadre de la thématique BM 2022 : Pop cultures Le mot Pop-Culture est tellement rentré dans les mœurs qu’il fait lui-même partie de la Pop-Culture. Mais dans le fond, c’est quoi la Pop-Culture ? Est-ce une entité arrêtée ? La Pop-Culture est-elle en mouvement ? Est-ce que la Pop-Culture est inaltérable, quel que soit notre âge, notre origine ou notre éducation ? Bref. On en parle beaucoup, mais il est parfois difficile de définir un périmètre à ce mot. C’est cela que SuperCanardTM va essayer de débroussailler dans un moment de partage et de réflexion autour de nos héros d’enfance… ou de nos héros d’adultes ! **SuperCanardTM** est un youtubeur et réalisateur français. Sa chaîne Youtube se spécialise dans la pop-culture, aux films, dessins-animés et autres thématiques qui fleurent bon la nostalgie et l’aventure. Il cherche à travailler principalement sur l’impact des médias et jeux de notre enfance sur les adultes que nous sommes aujourd’hui. Collaborant, parfois, avec d’autres youtubeurs de la plateforme, sa chaîne attire de nombreux trentenaires à la recherche d’un bout de Madeleine de Proust, mais aussi de nombreux jeunes qui n’ont pas vécu cette âge d’or de la Pop-culture et qui s’en sentent proche tout de même.

Gratuit

Bibliothèque de la Servette Rue Henri-VEYRASSAT 9, 1202 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T16:30:00 2022-05-07T18:00:00