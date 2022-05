Maïs Aventure Hétomesnil Hétomesnil Catégories d’évènement: HETOMESNIL

Hétomesnil Oise Hétomesnil 10 Le Maïs Aventure est accessible le nsamedi 2 et dimanche 3 de 14h00 à 17h00 npuis, tous les jours du 9 juillet au 28 août n2022 de 10h00 à 18h00. nLe thème de celui-ci est Alice aux pays ndes merveilles . Il est composé de nparcours d’énigmes déclinés en 3 nniveaux : un parcours non-lecteur, u parcours enfant et un parcours adulte. nUne piste de kartings à pédales sur le nthème de Peter Pan est également naccessible. Enfin une ludothèque permet nau public d’emprunter divers jeux. Le Maïs Aventure est accessible le nsamedi 2 et dimanche 3 de 14h00 à 17h00 npuis, tous les jours du 9 juillet au 28 août n2022 de 10h00 à 18h00. nLe thème de celui-ci est Alice aux pays ndes merveilles . Il est composé de nparcours d’énigmes déclinés en 3 nniveaux : un parcours non-lecteur, u parcours enfant et un parcours adulte. nUne piste de kartings à pédales sur le nthème de Peter Pan est également naccessible. Enfin une ludothèque permet nau public d’emprunter divers jeux. contact.musee.hetomesnil@gmail.com +33 3 44 46 92 98 https://www.musee-hetomesnil.fr/ Le Maïs Aventure est accessible le nsamedi 2 et dimanche 3 de 14h00 à 17h00 npuis, tous les jours du 9 juillet au 28 août n2022 de 10h00 à 18h00. nLe thème de celui-ci est Alice aux pays ndes merveilles . Il est composé de nparcours d’énigmes déclinés en 3 nniveaux : un parcours non-lecteur, u parcours enfant et un parcours adulte. nUne piste de kartings à pédales sur le nthème de Peter Pan est également naccessible. Enfin une ludothèque permet nau public d’emprunter divers jeux. Musée

