Hétomesnil Oise Hétomesnil Le Maïs Aventure sera inauguré le week-end du 26 juin 2021 puis sera ouvert tous les jours, du 3 juillet au 29 août 2021. Déployé sur un espace de 2 hectares, le Maïs aventure dispose de multiples activités pour petits et grands : Parcours d’énigmes, jeux et circuit de voiturettes à pédales. Vous aurez également la possibilité de visiter librement l’ensemble des collections et de vous promener dans notre aire animalière. contact.musee.hetomesnil@gmail.com +33 3 44 46 92 98 Le Maïs Aventure sera inauguré le week-end du 26 juin 2021 puis sera ouvert tous les jours, du 3 juillet au 29 août 2021. Déployé sur un espace de 2 hectares, le Maïs aventure dispose de multiples activités pour petits et grands : Parcours d’énigmes, jeux et circuit de voiturettes à pédales. Vous aurez également la possibilité de visiter librement l’ensemble des collections et de vous promener dans notre aire animalière. Musée dernière mise à jour : 2021-05-27 par SIM Picardie – Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées

